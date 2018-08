Potrivit unui mesaj al poliţiei, mai mulţi pietoni au fost răniţi, iar şoferul maşinii a fost arestat.

Mai multe ambulanţe au sosit la locul incidentului, iar un dispozitiv de securitate a izolat străzile din jurul parlamentului - Millbank şi Victoria Tower Gardens - unde a sosit un dispozitiv important de zeci de poliţişti.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.