ACTUALIZARE Departamentul Antiterorism al Scotland Yard a preluat investigaţia în cazul atacului, informează cotidianul "The Guardian", citat de Mediafax.

În investigaţie sunt implicaţi agenţi din Departamentul Antiterorism al Poliţiei Metropolitane londoneze (Scotland Yard).

"În acest moment, circumstanţele referitioare la acest incident sunt neclare. Totuşi, ca măsură de precauţie, în prezent răspundem la acest incident considerându-l asociat terorismului", a transmis Scotland Yard.

ACTUALIZARE "Poliţia a fost chemată la ora 1.58 p.m. la locul unei înjunghieri în apropiere de Podul Londrei", a indicat poliţia pe Twitter. "Un bărbat a fost reţinut de poliţie. Credem că un număr de oameni au fost înjunghiaţi", se adaugă în informare.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.