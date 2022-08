Începe Untold: Sute de mii de tineri vin să petreacă la Cluj. Autoritățile, pregătite cu un elicopter și câini care depistează drogurile

După șapte ani, Untold și-a câștigat renumele de fenomen. Sunt așteptați sute de mii de tineri, în cele patru zile de festival. Fie că sunt pentru prima dată la Cluj- Napoca sau revin an de an dornici de distracție, pentru tineri, Untold este locul unde nopțile se fac zi.

Participanți: „Am venit cu mai mulți prieteni din Oradea. Nu am mai fost am fost la altele. Pe lângă Saga, Untold-ul e o altfel de experiență. Am fost înainte de pandemie și anul acesta.”

Mai mult sau mai puțin împăcați cu vârtejul care cuprinde orașul, clujenii recunosc că este necesar:

„Clujul fierbe, dar e frumos, patru zile nu moare nimeni.

Aduce profit Clujului și chiar îmi place muzica.

Ar fi bine să fiemai la marginea orașului, că e foarte aglomerat”.

Iar aglomerația îi pune în gardă și pe oamenii legii, care promit controale intense, pentru ca nimic să nu strice distracția și toți să se simtă în siguranță.

Col. Octavian Chira, Gruparea Mobilă de Jandarmi Cluj-Napoca: „Pe toată durata festivalului peste 230 de jandarmi se vor asigura că participanții vor fi în siguranță. O atenție deosebită acordăm zonelor apropiate evenimentului, inclusiv drumuri de acces, pentru a preveni aglomerația și săvârșirea de fapte antisociale. Vor fi echipe mobile 24de ore din 24 pregătite să intervină, un echipaj din Caransebeș cu un elicopter va survola zona cu misiunea de a monitoriza situația, pentru buna desfășurare a acestui eveniment”.

Andreea Vișan, purtătoare de cuvânt IPJ Cluj: „Polițiști antidrog, patrule pirotehnice și câini special antrenați vor sprijini pe această linie. Polițiștii rutieri vor acționa permanent și pentru depistarea șoferilor sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor interzise”.

Clujul devine, astfel, cel mai bine păzit oraș din țară - vor fi patrule permanente, inclusiv cu câini special antrenați pentru depistarea drogurilor și a altor substanțe interzise.

