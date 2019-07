Începe Liga a II-a! Fotbaliştii de la U Cluj îşi doresc să promoveze, dar se aşteaptă la o luptă acerbă cu CSM Reşiţa

U Cluj - CSM Reşiţa, primul meci al noului sezon din Liga a II-a / FOTO: FC Universitatea Cluj

Universitatea Cluj-Napoca a schimbat o echipă întreagă faţă de sezonul trecut, când a ratat la baraj promovarea în Liga I. 7 dintre cei 11 jucători noi sunt portughezi, iar la U Cluj a ajuns şi un internaţional moldovean de tineret.

„A fost un cantonament bun, productiv. Am jucat trei meciuri, am învins în toate trei. Am venit cu gânduri mari, sper să facem tot posibilul să promovăm”, a declarat Artur Crăciun.

Cu excepţia amicalului împotriva lui PAOK, clujenii au victorii pe linie în meciurile de pregătire. Băieţii lui Dulca au însă o problemă: vor disputa primele partide de acasă fără spectatori după incidentele de la barajul cu Hermannstadt.

“U Cluj are un lot bun, un lot bun şi ne luptăm pentru promovare. Ăsta este cel mai important lucru”, a afirmat Cristian Dulca, antrenorul Universităţii Cluj-Napoca.

Meciul care deschide competiţia va avea loc la Reşiţa, pe stadionul ”Mircea Chivu”, vineri, 2 august, de la ora 18:00.

