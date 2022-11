Începe Festivalul Naţional de Teatru în cadrul căruia vor avea loc spectacole, dezbateri, expoziţii, lansări de carte

Părinți și copii de Brian Friel, în montarea lui Vlad Massaci pe scena Teatrului Național / FOTO: FNT - Festivalul National de Teatru / The National Theatre Festival - Facebook

Tema ediţiei din acest an a festivalului, care va avea loc în perioada 5 - 13 noiembrie, este "Graniţe fragile. Istorii fluide".



Selecţia a fost realizată din peste 100 de spectacole montate în stagiunea 2021-2022, produse de teatre de stat şi independente, din Bucureşti şi din ţară.



Deschiderea oficială a FNT 2022 este programată astrăzi, la ora 16.00, la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, unde au loc vernisajul expoziţiei "Caramitru - Dincolo de scenă", realizată de Florin Ghioca, şi lansarea cărţii scrise de teatrologul George Banu, "Ion Caramitru... la plecare".



Printre spectacolele care vor putea fi urmărite în prima zi se numără "câine cu om, câine fără om", creat de Radu Afrim la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, care se va juca, de la ora 18,00, la Sala Studio a TNB; "Dragoste şi alte crime" de Stefan Arsenijevic, Srdjan Koljevic, Bojan Vuletic, regia Theodor-Cristian Popescu, producţie a Teatrului "Tamasi Aron" Sfântu-Gheorghe, de la ora 21,00, la Sala Pictură a TNB; "Millennial History", dramaturgia şi regia Catinca Drăgănescu - Resonate Productions (Olanda), prezentat pe scena Teatrului Excelsior; şi "Waste!", în regia Gianinei Cărbunariu, produs de Schauspiel Stuttgart (Germania), găzduit de Teatrul Bulandra, la Sala "Toma Caragiu".



În secţiunea "Spectacole invitate din străinătate", zece producţii, creaţii ale unor regizori şi regizoare din România şi Republica Moldova, care au montat stagiunea trecută în Germania, Luxemburg, Olanda şi Serbia, vor putea fi urmărite pe parcursul FNT #32.



Pe lângă spectacole selectate, FNT 2022 aduce o serie de evenimente conexe importante şi cu o arie largă de acoperire. "Intersecţii în FNT" include mai multe module ce cuprind spectacole de teatru prezentate în şcoli şi licee din Bucureşti şi ateliere realizate de artiste şi artişti cu grupuri de copii şi adolescenţi, producţii ale facultăţilor de teatru, un târg al cărţii de teatru, cu cele mai relevante apariţii din ultimul an şi întâlniri cu autorii şi autoarele lor, expoziţii dedicate unor personalităţi ale teatrului din România.



Un alt modul propune, sub titlul "Fragil. Dramaturgiile prezentului", o serie de patru lecturi performative din dramaturgia contemporană (pe texte din Germania, Marea Britanie, Polonia şi România). Textele abordează problematici socio-politice acute şi explorează limbaje dramaturgice experimentale. Modulul este coordonat de regizorul Bobi Pricop.



Tot în premieră este prezentat maratonul performativ în care artiste şi artişti din arii diferite vor avea o intervenţie de maxim 10 minute, în care vor aborda o problematică pe care o consideră urgentă pentru zona lor de interes artistic.



Dezbaterile din acest an onorează două personalităţi ale teatrului internaţional dispărute recent: Peter Brook şi Hans-Thies Lehmann. Totodată, dezbaterile se vor axa pe tematici care au marcat fenomenul artelor performative locale şi internaţionale în ultimul timp: hărţuirea şi abuzurile din facultăţile de teatru, cu accent pe soluţii şi transformări din mediile academice; statutul lucrătorului cultural şi iminentele provocări cu care se confruntă sectorul independent; strategiile repertoriale ale teatrelor pentru copii şi adolescenţi din România şi rolul programelor de educaţie teatrală în şcoli.



La ediţia din 2022 revine şi secţiunea "FNT on air", cu o selecţie de spectacole de teatru radiofonic.



Festivalul Naţional de Teatru este produs de Asociaţia UNITER - Uniunea Teatrală din România. Sursa: Agerpres

