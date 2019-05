Festivalul Discoteka la Timișoara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Dacă ați fost adolescenți prin anii 90, poate ați auzit de Ace of Base, Boney M, No Mercy, Sabrina și Lian Ross au fost preluați de la aeroport, iar vineri seară vor cânta in orașul de pe Bega melodiile care i-au făcut celebri.

Ace of Base au ajuns primii și sunt nerăbdaăori să cunoască publicul din Timișoara.

Toți au venit cu melodiile cunoscute și fredonate de milioane de oameni în anii 80-90.

În prima zi a festivalului Diskoteka, pe scena vor urca Ace of Base, Boney M, No Mercy, Sabrina, McCoy, La Bouche, Maxx si Lian Ross.

ŞTIRILE ZILEI