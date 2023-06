Începe exploatarea gazelor din Marea Neagră. Experții în energie susțin că proiectul ar elimina importurile. Activiștii de mediu avertizează că vor exista consecințe pentru biodiversitate, mediu şi litoral

În total este vorba despre un volum de 100 de miliarde de metri cubi. În ceea ce privește producția anuală, care este estimată din acest perimetru, discutăm de opt miliarde de metri cubi pe an. În prezent, România consumă, în medie, pe an, aproximativ 11-12 miliarde de metri cubi. Practic, această producție ar acoperi consumul, în mare parte, al țării noastre pe un an de zile.

Experții în energie susțin că exploatarea gazelor din Marea Neagră ar elimina importurile și ar îndepărta România de dependența de cărbune.

Eugenia Gușilov, directorul Centrului Energetic al României: În momentul în care va începe producţia autohtonă cu siguranţă nu vom mai avea nevoie de importuri de gaz natural. România ajunge în postura de a putea să ofere un contract pe termen mediu, dacă nu chiar lung, inclusiv Republicii Moldova. România poate să redirecționeze acest gaz către industrie.

Activiștii de mediu atrag, însă, atenția că exploatarea va avea consecințe catastrofale pentru biodiversitate, mediu şi litoralul românesc.

Alin Tănase, coordonator de campanii, Greenpeace România: Noua exploatare va aduce presiuni suplimentare pe ecosistemul din Marea Neagră şi pericole ce ţin de perturbarea peştilor şi mamiferelor marine. Din cauza lucrărilor de construcţie este posibil să pierdem habitate de creştere şi de hrănire a peştilor şi a delfinilor. Mai mult, proiectul are un impact şi asupra zonei de coastă, unde se desfăşoară activităţi economice şi e posibil să perturbe peisajul natural în perioada lucrărilor, să producă disconfort pentru populaţia locală şi pentru turişti.

Reprezentanţii OMV au transmis oficial că proiectul lor va consolida securitatea energetică a României.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: Odată cu decizia finală de investiție pentru proiectul Neptun Deep, intrăm în faza de dezvoltare a primului proiect offshore în ape de mare adâncime din România, împreună cu partenerul nostru, Romgaz. Proiectul va contribui la creşterea economică a României producţia este echivalentă cu cererea anuală curentă de gaze naturale a aproximativ 4,3 milioane de gospodării multiplicată de aproape 30 de ori.

Primele zăcăminte de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep au fost descoperite în 2012. Infrastructura necesară pentru exploatare include sonde, conducte colectoare și inclusiv o stație de măsurare.

