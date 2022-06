Începe cea mai mare "perioadă de probă" din lume. Mii de muncitori testează de astăzi săptămâna de lucru de 4 zile, pe același salariu. Miza: angajați mai fericiți, afaceri înfloritoare

Angajați la birou - săptămâna de lucru de 4 zile / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

Peste 3.300 de muncitori din 70 de companii britanice care activează în domenii diverse, de la buticuri de colț până la mari firme financiare, încep să lucreze de astăzi 4 zile pe săptămână, fără ca acest lucru să le afecteze salariile, în cadrul celui mai mare test din lume privind noul sistem de muncă.

Potrivit The Guardian, perioada de testare se va întinde pe 6 luni.

Programul pilot este organizat de o companie non-profit special dedicată implementării acestui sistem de lucru - 4 Day Week Global, în parteneriat cu un grup de experți din think tank-ul independent Autonomy și cu cercetători de la Universitățile Cambridge, Oxford și de la Colegiul Boston.

Testul se bazează pe modelul 100:80:100 - 100% plată pentru 80% din timp, în schimbul unui angajament de a menține 100% productivitate.

"Pe măsură ce depășim pandemia, tot mai multe companii admit că noua frontieră pentru competiție este calitatea vieții, iar munca redusă ca timp, dar concentrată pe rezultate este instrumentul care să le confere competitivitate", a declarat directorul executiv al grupului 4 Day Week Global, Joe O’Connor.

La test participă și companii din educație, consultanță, din domeniul bancar, firme imobiliare, de frumusețe, din recrutare, din industria alimentară și din marketing digital.

Cercetătorii de la renumitele universități implicate vor lucra cu fiecare organizație în parte pentru a măsura impactul asupra productivității, asupra stării de bine a angajaților, asupra mediului, dar și pentru a face analize din perspectiva egalității de gen.

Astfel de teste efectuate cu susținerea guvernului vor începe și în Spania anul acesta.

Liderul unei echipe de la un fast-food englez a declarat că moralul deja este mai ridicat încă de la aflarea veștii privind includerea în program. "Când am auzit pentru prima dată că vom munci mai puține ore pe același salariu, m-am întrebat: care-i faza?", a recunoscut Wyatt Watts, în vârstă de 25 de ani, angajat la Platten’s Fish and Chips.

Juliet Schor, profesoară de sociologie la Colegiul Boston și cercetătorul care conduce testul, a numit proiectul drept unul "istoric".

"Vom analiza modul în care angajații răspund după ce vor avea o zi liberă în plus, sub aspecte legate de stres și de efort, slujbă și calitate a vieții, sănătate, somn, folosirea energiei, călătorie, dar și sub alte aspecte ale vieții", a declarat Schor.

Eforturile cercetătorilor se vor canaliza pe analizarea rezultatelor atât din perspectiva angajaților, cât și pentru companii, dar și pentru mediu.

"Conceptul secolului XX de 5 zile lucrătoare pe săptămână nu se mai potrivește cu afacerile secolului XXI. Credem cu tărie că o săptămână de lucru de 4 zile, cu același salariu și aceleași beneficii, va crea o forță de muncă mai fericită și va avea un impact pozitiv atât asupra productivității afacerilor, asupra experienței clienților, cât și asupra misiunii noastre sociale", a declarat Ed Siegel, director executiv la Charity Bank, una dintre primele instituții bancare din Marea Britanie care îmbrățișează noul stil de lucru.

