Incendiul de la spitalul din Constanţa | Mărturiile medicilor, în exclusivitate pentru TVR: Am încercat să spargem geamurile şi să scoatem pacienţii de acolo, dar nu am reuşit

Un medic le-a descris achetatorilor cum s-a declanşat focul în salonul 4 din spitalul de boli infecţioase din Constanţa. Mărturia obţinută in exclusivitate de TVR pare desprinsă dintr-un film de groază.

Medic: Am privit spre monitor şi am observat o flacără la nivelul tavanului. Am intrat în salonul 4 şi am evacuat un pacient împreună cu o colegă. Apoi am luat un extinctor şi am dat cu jetul spre tavan dar fiind prea scundă am predat extinctorul unui coleg care a încercat în continuare să stingă focul.

Medic: Am încercat să intrăm în salonul 5 unde erau două paciente dar din cauza fumului prea gros nu am reuşit şi am ieşit din spital fără să reuşim să evacuăm pacientele imobilizate. De pe platforma din dreptul saloanelor 1- 4 am încercat să spargem geamurile şi să scoatem pacienţii de acolo dar nu am reuşit.

“Incendiul a plecat cel mai sigur de pe undeva din tavan de la lampa de iluminat, de la neon. Se vede pe înregistrări şi au declarat şi cei din personalul medical că picau bucăţi incandescente şi ulterior corpul respectiv să cada pe podea şi imediat s-a produs incendiul.''

Instalaţia electrică a spitalului fusese verificată de pompieri. De fiecare dată au semnalat că este... nefuncţională.

Raport: În spaţiul cu risc mare de explozie şi incendiu, staţia de distribuţie oxigen, se folosesc dispozitive şi unelte neprotejate corespunzător, care produc scântei prin funcţionare.

Dar conducerea unităţii şi-a asumat riscurile. Mai mult, potrivit unui alt medic, nici nu a luat măsuri de intervenţie rapidă măcar pentru secţia de terapie intensivă.

Medic: Nu există un sistem de stingere a incendiilor şi nici detectoare de fum. Avem doar hidrant şi detectoare de fum.

Tragedia ne-a trimis din nou cu gândul la cea mai mare petrecută după 90.

Anchetatorii din acest dosar au nevoie de aceste expertize pentru a găsi vinovaţii dar şi de concluziile controalelor făcute de ISU Constanţa, pe lângă documentele spitalului.

Potrivit unor surse judiciare, scurtcircuitul e considerat principala cauză a incendiului. Anchetatorii au însă în faţă şi declaraţii contradictorii ale unor angajaţi cu diverse funcţii în spitalul de boli infecţioase din Constanţa.

ŞTIRILE ZILEI