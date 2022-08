Incendiu soldat cu cel puţin 41 de morţi într-o biserică din Cairo

Incendiu, biserica

Biserica coptă egipteană a anunţat "41 de morţi şi 14 răniţi" citând "surse din cadrul Ministerul Sănătăţii", într-un comunicat postat pe contul său de Facebook.



Acest incendiu a cărui origine încă nu a fost stabilită a fost izolat, potrivit autorităţilor. El s-a produs în biserica Abu Sifin din cartierul popular Imbaba, numită după Sfântul Mercurie din Cezareea, venerat de copţi.

"Am mobilizat ansamblul serviciilor statului pentru ca toate măsurile să fie luate", a reacţionat imediat preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de Facebook.

Parchetul a anunţat deschiderea unei anchete şi a trimis la faţa locului o echipă pentru s stabili motivele izbucnirii incendiului, în timp ce Ministerul Sănătăţii a anunţat că a trimis mai multe ambulanţe la faţa locului.



Preşedintele Sissi a anunţat, de asemenea, că a prezentat "condoleanţe la telefon" lui Tawadros al II-lea, şeful comunităţii creştine din Egipt din 2012.



De atunci, biserica coptă ortodoxă s-a implicat mai mult pe scena politică, sub conducerea lui Tawadros al II-lea, susţinător declarat al lui Sissi, primul preşedinte egiptean care asistă în fiecare an la slujba de Crăciun, în timp ce predecesorii săi trimiteau reprezentanţi.



În megalopolisul tentacular Cairo, unde milioane de egipteni trăiesc în cartiere supraaglomerate, incendiile accidentale nu sunt rare. La modul mai general, Egiptul, care are infrastructuri învechite şi prost întreţinute, se confruntă cu regularitate cu incendii criminale în diferite provincii.



În martie 2021, cel puţin 20 de persoane au murit într-un incendiu dintr-o uzină textilă în suburbiile din estul Cairo. În 2020, două incendii în spitale i-au costat viaţa pe 14 pacienţi care sufereau de COVID-19.



Deşi numeroşi, copţii se consideră ţinuţi departe de numeroase posturi publice şi deplâng o legislaţie care este foarte constrângătoare pentru construcţia de biserici şi mult mai accesibilă pentru moschei.



Subiectul este unul sensibil şi militantul copt pentru drepturile omului Patrick Zaki a petrecut recent 22 de luni în detenţie pentru "difuzarea de informaţii false" din cauza unui articol care denunţa încălcări ale drepturilor creştinilor în Egipt.



Copţii au suferit represalii din cauza islamiştilor, în special după răsturnarea de către Sissi în 2013 a preşedintelui islamist Mohamed Morsi, biserici, şcoli şi case fiind incendiate.



Actualul preşedinte Abdel Fattah al-Sissi a numit însă recent, pentru prima dată în istorie, un judecător copt în fruntea Curţii constituţionale.

