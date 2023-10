Incendiu puternic după ruperea unei conducte de petrol, în vestul Ucrainei. Nouă persoane au fost rănite

Incendiul din apropierea satului Strimba a provocat o scurgere de petrol pe o suprafață de 100 de metri pătrați înainte de a fi stins. Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat nori groși de fum negru care se ridicau deasupra satului.

A powerful explosion near the village of Strymba in Ivano-Frankivsk Region has been reported by the Ukrainian media.



According to preliminary information, the explosion occurred at a gas pipeline. pic.twitter.com/EyGwpYsuo8