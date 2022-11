Incendiu într-un bar din Rusia. 13 persoane și-au pierdut viețile, iar cinci au fost rănite

ACTUALIZARE Poliţia rusă a anunţat sâmbătă arestarea prezumtivului autor al unui incendiu izbucnit în timpul nopţii într-un bar din Kostroma, oraş situat la circa 300 de kilometri nord-est de Moscova, şi care s-a soldat cu cel puţin 15 morţi, transmite AFP.

''La capătul unei serii de măsuri de căutare, poliţiştii au identificat şi arestat un suspect de o faptă ilegală într-unul dintre barurile de noapte din oraşul Kostroma, care a provocat un incendiu şi moartea victimelor'', a declarat Ministerul de Interne rus într-un comunicat, fără a oferi alte detalii despre suspect.

Se pare că focul ar fi fost declanşat de un bărbat beat care a tras cu un pistol de semnalizare pe ringul de dans, a adăugat agenţia de presă rusă.



Bărbatul ''se afla la bar cu o femeie, căreia i-a oferit flori în timp ce ţinea în mână un pistol de semnalizare''. ''S-a deplasat către ringul de dans şi a tras'', potrivit surselor citate.

În urma incendiului, 13 persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM