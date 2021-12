Incendiu într-un bloc din Constanța. Opt persoane au fost rănite, zeci de autovehicule distruse, 250 de locatari au fost evacuați

Cele opt persoane duse cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă au suferit intoxicări cu fum şi arsuri.

La faţa locului au fost mobilizate peste 200 de forţe de intervenţie, inclusiv echipaje de la ISU Ialomiţa şi ISU Călăraşi, şi a fost activat Planul Roşu de Intervenţie pe o perioadă de aproape trei ore.

Apelul la 112 s-a dat aproape de ora unu. Flăcările s-au propagat rapid, au cuprins zeci de autoturisme și fațada clădirii, iar fumul a inundat cele 150 de apartamente.

”N-am auzit nimic. M-au trezit vecinii. Am primit un telefon că a luat foc parcarea. ”

”Eu nu am auzit nimic. Soțul m-a trezit. Era un vuiet puternic. Se auzeau bubuituri de la mașini.”

”Am văzut fum pe hol, am văzut o femeie, am împins-o pe partea celaltă și apoi am sărit și am deschis geamurile.”

A fost activat planul roșu de intervenție și, la fața locului, au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 11 autospeciale SMURD și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple. Din cauza fumului și a flăcărilor, oamenii s-au panicat, dar nu toți au reușit să iasă din bloc.

Din cauza fumului puternic, mulți dintre locatari nu au reușit să se evacueze. Fie au urcat la etajele superioare, fie au ieșit deasupra blocului și a fost nevoie de intervenția pompierilor cu autoscara pentru a-i putea aduce la sol.

Toate persoanele au fost asistate medical la fața locului, iar nouă, care au suferit arsuri ori s-au intoxicat cu fum, au fost transportate la spital.

Sincron Cristian Amarandei Comandant ISU Dobrogea: Au fost alocate forțe de la ISU Dobrogea și de la Ialomița și Călărași. Verificăm fiecare locuință în parte pentru a ne asigura că nu sunt persoane în zona respectivă.

La fața locului au intervenit peste 200 de forțe de ordine și reprezentanți ai autorităților locale. Oamenilor afectați de incendiu li s-au adus pături și ceai cald. Autoritățile locale le-au pus oamenilor la dispoziție două locuri în care să stea, dacă apartamentele nu mai pot fi locuite.

Viceprimar, Constanţa, Ionuț Rusu: Avem 50 de paturi la spitalul libere la spitalul modular unde putem să îi ducem. Avem 50 de paturi de campanie și îi putem duce la liceul Navrom.

Pompierii fac cercetări și urmează să stabilească exact cauza care a dus la producerea incendiului și la afectarea blocului.

