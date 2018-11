Incendii în California. Lady Gaga, Kim Kardashian, Guillermo del Toro şi alte staruri, evacuate din Malibu. Ce au postat vedetele pe rețelele de socializare

Toţi au postat mesaje pe reţelele de socializare în care îşi împărtăşesc experienţele din timpul evacuării şi îşi exprimă solidaritatea cu restul persoanelor evacuate şi temerea ca locuinţele lor să fie mistuite de flăcări.

Cântăreaţa Lady Gaga a postat fotografii pe Instagram din momentul în care evacuată din casa ei din Malibu, în timp ce regizorul mexican Guillermo del Toro a scris un mesaj pe Twitter în care îşi exprimă mulţumirea de a fi în viaţă, dar regretând posibila pierdere a unor obiecte de colecţie.

Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated.

Vedeta medatizată Kim Kardashian, care joi seară a fost evacuată împreună cu copiii ei ca urmare a proximităţii flăcărilor, a postat un mesaj pe Instagram în care spunea că de abia se întorsese acasă, la Calabasas, şi că a avut la dispoziţie o singură oră pentru a evacua locuinţa.

Potrivit TMZ, câştigătoarea olimpică şi personalitate de televiziune Caitlyn Jenner şi-a pierdut casa în incendiu.

Actorul Charlie Sheen a cerut ajutor pe Twitter pentru a-şi localiza părinţii, Janet şi Martin Sheen.

i cannot

get ahold of

my parents,

Martin and Janet Sheen.



they

are in the

group, at the

staging ground

near Zuma Beach.



if

anyone

has eyes on

them,

please let me

know that they

are safe and sound

in the middle of

this horrific scenario.



thank you

in advance.



xox

©️