Incendii în Australia. 24 de morţi şi peste cinci milioane de hectare de teren distruse de flacări

Incendii în Australia

Sute de proprietăţi au fost distruse şi un bărbat de 47 de ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică încercând să salveze casa unui prieten în Batlow, la sud-vest de Canberra - numărul celor care şi-au pierdut viaţa în incendiile devastatoare izbucnite în septembrie anul trecut în Australia ajungând astfel la 24.



Toate cele şase state australiene şi un teritoriu au fost afectate de incendii şi peste 5 milioane de hectare de teren au fost distruse de flăcări.



Statele din sud-estul Australiei - New South Wales, Victoria şi South Australia - au fost cele mai afectate de condiţiile meteo extreme de sâmbătă, când în unele zone din Sydney s-au înregistrat temperaturi de 48 de grade Celsius, iar rafalele de vânt au atins 80 de kilometri pe oră.



"Ne aflăm pe un teritoriu necunoscut", a declarat Gladys Berejiklian, premierul statului New South Wales.



"Nu putem pretinde că este ceva ce am experimentat deja. Nu este cazul'', a mai spus ea, adăugând că "mai multe sate care nu au cunoscut niciodată ameninţarea incendiilor de vegetaţie riscă să fie distruse complet".



În sud-estul Australiei, regiunea cea mai populată a insulei, a fost decretată stare de urgenţă, iar vineri s-a dat ordin de evacuare pentru 100.000 de persoane în trei state.



În Sydney s-au înregistrat sâmbătă temperaturi record, cu 48,9 grade Celsius în Penrith, o suburbie în vestul oraşului.



Cel mai populat oraş al Australiei, cu peste cinci milioane de locuitori în zona metropolitană, este afectat de întreruperi de electricitate după ce două staţii au fost distruse de incendii, iar autorităţile le-au cerut oamenilor să restricţioneze consumul de curent electric.



La Canberra, mercurul termometrelor a atins 44 de grade, o temperatură fără precedent, potrivit unui purtător de cuvânt al serviciilor meteorologice australiene.



Având în vedere gravitatea situaţiei, premierul australian Scott Morrison a ordonat cu o zi înainte mobilizarea a 3.000 de rezervişti, în condiţiile în care flăcările au distrus până în prezent o suprafaţă de două ori cât teritoriul Belgiei.

