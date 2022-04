„Încearcă să ne asimileze”. Ucrainenii ajunși în Rusia vorbesc despre „lagăre de filtrare”

Foto: Wikimedia Commons

„Conform informațiilor noastre, ucrainenii care pleacă prin coridoarele umanitare organizate de autoritățile ruse trec prin teste severe. Și ajung în așa-numitele lagăre de filtrare care au fost create exact ca infamele tabere NKVD din vremea sovietică. Avem o mulțime de informații că locuitorii din Mariupol – în special cei care pleacă de-a lungul coridoarelor umanitare organizate de autoritățile ruse – au ajuns în număr mare în aceste tabere de filtrare, unde sunt torturați, hărțuiți, iar soarta lor este învăluită în mister”, a spus Gordon.

El nu a explicat însă de unde a obținut această informație.

Exterminarea martorilor

Autoritățile ucrainene au condamnat în mod repetat deportările cetățenilor ucraineni în Rusia, precum și „lagărele de filtrare”, despre care spun că sunt concepute pentru a elimina pe oricine are „convingeri pro-ucrainene”.

La rândul său, Consiliul Local Mariupol a avertizat că taberele de filtrare ar putea fi folosite pentru exterminarea martorilor crimelor de război rusești.

Serviciile de informații militare ucrainene au declarat că cetățenii ucraineni sunt trimiși din taberele de filtrare în regiuni îndepărtate și „distruse economic” ale Rusiei, inclusiv „regiunile de nord” și Sahalin. „Ucraineniilor li se oferă locuri de muncă oficiale prin centrele de angajare. Cei care sunt de acord, primesc documente care interzic părăsirea regiunilor ruse timp de doi ani”, a declarat Direcția Principală de Informații a Ucrainei.

Natura exactă a acestor informații rămâne neclară, potrivit Meduza.

Potrivit oficialilor ruși și ucraineni, peste 700.000 de oameni din Ucraina au ajuns în Rusia (această cifră include atât locuitorii „republicilor populare” din Donbas, cât și oamenii din zonele controlate de Kiev). Autoritățile ruse raportează „evacuarea” a 10.000-20.000 de persoane zilnic. Conform datelor oficiale, la 11 aprilie, aproximativ 31.000 de persoane se aflau în „centre de cazare temporară” din Rusia.

„Ucrainei nu-i pasă de tine”

Oamenii care au fost „evacuați” din Ucraina în Rusia au confirmat acuzațiile de constrângere și „filtrare”, potrivit mai multor mărturii publicate în presă. Relatările refugiaților aduși în Rusia din Mariupol și zonele învecinate au fost publicate de CNN și Current Time TV, printre altele.

Unii dintre acești martori oculari au spus că forțele ruse au venit în locurile în care se adăposteau de bombardamente și le-au ordonat să le evacueze. Alții au fost forțați să meargă la punctele de control rusești. Unii au descris presiune psihologică la care au fost supuși de către forțele ruse, care le-au spus că „Ucrainei nu-i pasă de tine” și „nimeni nu te va evacua de aici”.

Site-ul britanic inews susține că refugiații din Mariupol au fost obligați să semneze documente care pretindeau că armata ucraineană bombardează orașul. Însă autenticitatea acestor documente nu a fost verificată independent.

„Așa și așa”

Un bărbat pe nume Artem, al cărui frate a fost ucis în timpul bombardamentelor din Mariupol, a declarat pentru Current Time TV că el și familia sa au stat la coadă pentru „filtrare” timp de patru zile. El a descris condițiile din satul Starobeșeve (regiunea Donețk), unde se afla centrul de filtrare, drept „așa și așa”. Refugiații dormeau pe podeaua unei săli de ședințe și erau hrăniți cu „fidea instantă, prăjituri și ceai”. „Dar având în vedere că în Mariupol stăteam într-un subsol și am făcut foamea 20 de zile, trăind doar cu miere, am fost mai mult decât fericit să mănânc [tăitei]”, a declarat Artem.

Pe baza mărturiilor refugiaților, călătoria în Rusia poate implica mai multe etape și poate include mutarea între diferite centre de cazare temporară. Înainte de a trece granița, ucrainenilor li se eliberează carduri de migrație și, potrivit unei surse, documente pentru primirea unei plăți de 10.000 de ruble, aproximativ 120 de dolari (doar celor care intenționează să solicite azil în Rusia), relatează Meduza.

„Foarte înfricoșător”

Anna, a cărei poveste a fost publicată în Belarus Zerkalo, a spus că înainte de a trece în Rusia, autobuzul de evacuare a stat la graniță, în frig, timp de aproape nouă ore („practic toată noaptea”). Ea și alte câteva persoane au fost apoi interogate la graniță. „[Un ofițer FSB] m-a interogat timp de o oră. [...] A pus o mare presiune pe mine. A încercat cu insistență să scoată ceva [de la mine], dar nu am înțeles ce. În acel moment a fost foarte înfricoșător. Nu am înțeles ce am făcut ca să merit asta”, a declarat Anna.

„Cred că încearcă să ne asimileze”

Dmitri a relatat că, la sosirea în orașul rusesc Taganrog, i s-au oferit un card SIM, mâncare și articole de toaletă. Apoi, el și ceilalți refugiați au fost duși la un centru de cazare din stațiunea de sănătate Saharej, regiunea Iaroslavl. Odată instalați acolo, potrivit lui Dmitri, sosiții din Ucraina au fost înregistrați ca solicitanți de azil, au primit carduri bancare rusești, li s-au oferit locuri de muncă și au fost interogați din nou. „Cred că încearcă să ne asimileze”, a explicat Dmitri.

Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a estimat că aproximativ 21.000 de civili au murit în oraşul-port de la începutul invaziei.

