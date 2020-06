Încă un angajat de la Ambulanţa Olt are coronavirus

Joi a fost confirmat încă un caz pozitiv cu infecţia Covid-19 în rândul angajaţilor de la Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt.

„Este un ambulanțier de la Corabia, care lucra pe transport, nu are echipaj, doar face transport neasistat. Este internat în spitalul din Caracal, nu a venit în contact cu nimeni. Era izolat de ceilalți. E asimptomatic. Nu a avut niciun simptom, nici acum nu are, nu are probleme. Au mai fost 20 de angajați confirmați pozitiv, 18 sunt vindecați, sunt acasă, iar doi așteaptă rezultatele. Oricum au stare bună", a declarat pentru Mediafax Marinela Prina, directorul SJA Olt.

Aceasta ia în calcul și varianta că ambulanțierul ar fi intrat în contact cu persoane infectate cu noul coronavirus, în timpul liber.

„Nu știm, că ei se mai duc și acasă. Eu știu ce fac ei acasă? Se mai duc la piață, la târg. Eu pot să stau după ei acasă, ce fac ei? Nu știm. S-a făcut triajul epidemiologic, și-a dat declarația pe propria răspundere, a stat separat singur în cameră acolo, în spațiu; singur pe mașină. Nu putem să-i urmărim noi, în timpul liber", a mai declarat Marinela Prina.

În total, 21 de angajați au fost diagnosticați cu noul coronavirus, 18 fiind declarați vindecați.

ŞTIRILE ZILEI