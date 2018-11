Încă trei bebeluși infectați EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. Raportul preliminar întocmit de Direcţia de Sănătate Publică arată că o parte dintre angajaţii spitalului erau infectaţi cu această bacterie. Documentul va fi finalizat mâine şi tot atunci autorităţile vor decide dacă vor închide sau nu, maternitatea. Reprezentanţii Spitalului Giuleşti spun că bebeluşii erau sănătoşi când au fost externaţi. Direcţia de Sănătate Publică din Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii fac controale în toate maternităţile de stat şi private.

Ministrul Sănătăţii a declarat că vineri "avem raportul pe baza căruia luăm decizii". "Dacă raportul va spune ca trebuie închisă maternitatea, o vom face. După primele cazuri s-au prelevat probe şi s-a găsit stafilococ auriu la câţiva angajaţi ai maternităţii. Există posibilitatea să se fi contaminat mamele şi apoi copiii. Suntem în alertă. E caz de sănătate publică. Putem vorbi chiar de o epidemie, când ai atâtea cazuri confirmate în 10 zile din acelaşi spital", a mai spus Sorina Pintea pentru TVR.

Comunicatul Ministerului Sănătăţii

Inspectorii sanitari din Direcția de sănătate publică București efectuează în această perioadă un control în maternitățile publice și private din București.

Sunt verificate condițiile igienico-sanitare, respectarea protocoalelor de sterilizare, dezinfecție, instruirea personalului medical privind respectarea regulilor de igiena a mâinilor şi a Precauţiunilor Universale şi de Contact, precum și respectarea circuitelor pentru pacienți. Controlul inspectorilor sanitari se va extinde în toate maternitățile din țară.

În această perioadă, Spitalul Clinic de Urgenta “Grigore Alexandrescu” a semnalat Direcției de Sănătate Publică București (DSPMB) depistarea unor pacienți copii cu infecţii stafilococice născuți în Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu”.



DSPMB a dispus efectuarea unei verificări în Spitalul Clinic de Urgență “Grigore Alexandrescu” și a constatat că, începând cu data de 24.10.2018 și până în prezent au fost internaţi 15 pacienti, copii proveniţi de la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu”, din care 12 copii confirmați cu stafilococ auriu MRSA. Pentru alți 2 copii se așteaptă rezultatele de laborator, iar unul dintre copii nu a fost confirmat cu MRSA. Din aceștia, în prezent se mai află internați 8 copii la Spitalul Grigore Alexandrescu.



În acest context, în Spitalul Grigore Alexandrescu au fost instituite o serie de măsuri, precum izolarea pacientilor conform “precautiunilor de contact”, supravegherea cazurilor la transferul pe sectii pentru aplicarea in continuare a precautiilor de contact, respectarea Ghidului spitalului privind recomandarile refeitoare la aplicarea precautiilor de contact, a protocolului privind igiena mainilor si purtarea echipamentului de protective si a protocolului privind dezinfectia, monitorizarea cazurilor, informarea imediata a DSPMB privind eventuale noi cazuri.



Totodata, membrii echipei DSPMB s-au deplasat pentru verificări și la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” si au solicitat conducerii spitalului un punct de vedere referitor la situația semnalată.



Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” a anunțat inspectorii sanitari că, pentru limitarea focarelor au fost luate mai multe măsuri:

- Reinstruirea personalului medico-sanitar (medici, asistente, infirmiere) referitor la respectarea procedurilor de curatenie, dezinfectie si dezinfectie terminala

- limitarea internarilor in Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” pentru o perioada de 14 zile – 14.11-28.11.2018 – pentru a se efectua dupa externarea pacientelor lucrari etapizate pentru curatenie, dezinfectie si dezinfectie terminala a tuturor spatiilor din Pavilionul A – Obstetrica-Ginecologie 1, Neonatologie, ATI, Bloc Operator, Sala Nasteri

- Reinstruirea personalului cu privire la Igiena mainilor conform procedurilor interne si protocoalelor existente si Precautiunilor Universale si de Contact

- Implicarea sefilor de sectie si a asistentelor sefe in prevenirea si combaterea IAAM conform legislatiei curente

- S-au recoltat exudate nazale de la un numar de 49 persoane din sectia de neonatologie (din totalul de 55 persoane) ; pentru 38 de personae s-au obtinut rezultatele probelor recoltate, care au relevant ca 11 sunt purtatori de Stafilococ Auriu MRSA, restul de 27 fiind negativi. Urmeaza a fi recoltate si de la celelalte persoane.

- Rezultatul exudatelor nazale au fost inaintate catre sectia de neonatologie prin adresa 10997/12.11.2018 cu recomandarea conform ghidurilor internationale privind decolonizarea purtatorilor



Mai mult, echipa DSPMB a făcut recomandari privind:

- Continuarea masurilor instituite de catre unitatea sanitara referitoare la respectarea procedurilor decuratenie, dezinfectie / dezinfectie ciclica/ dezinfectie terminala cu mentiunea ca toate aceste manopere vor fi completate in graficele de curatenie si dezinfectie

- Limitarea internarilor pentru aceasta perioada cu respectarea urmatoarelor criterii:

o Se vor asigura urgentele medico-chirurgicale

o Se vor interna doar sarcini peste 35 de saptamani

o Sarcini la termen in travaliu

o Sarcini cu membrane rupte

o Sarcini la termen cu urgente obstetricale

o Sarcini la termen cu comorbiditati ce pot pune in pericol viata fatului si/sau a mamei

- Instituirea tratamentului purtatorilor de Stafilococ Auriu MRSA conform buletinelor de analiza si a antibiogramelor

- Efectuarea recontrolului dupa terminarea tratamentului

- Purtarea corecta de catre intregul personal a echipamentului de protectie de unica folosinta, cu precadere a mastilor de tip chirurgical

- Respectarea regulilor de igiena a mainilor si a Precautiunilor Universale si de Contact

- Anuntarea telefonica imediata la DSPMB a oricarei suspiciuni de colonizare/IAAM atat la mame/lehuze cat si la personalul medico-sanitar.



Controlul la Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu”, precum și în celelalte maternități se află în desfășurare

