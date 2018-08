Peste 200 de plângeri împotriva jandarmilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mai multe persoane au venit la Parchet pentru a depune plângere penală sau mărturie în urma violențelor Jandarmeriei de la mitingul din 10 august, a transmis Alexandru Costache de la Parchetul Militar.

Printre persoanele care au venit joi pentru a vorbi cu procurorii militari se numără și Ionuț Rădulescu, taximetristul care transporta 4 turiști israelieni. Toți au fost bătuți de jandarmi. Momentul a fost surprins în noaptea de vineri spre sâmbătă de jurnaliștii TVR.

Taximetristul are mâna fracturată și are nevoie de îngrijiri medicale timp de 45 de zile. El a povestit că ducea turiștii israelieni de la un hotel către un club când, la intersecția bulevardului Ion Mihalache cu Banu Manta, au fost opriți de jandarmi și bătuți în mașină, apoi dați jos, imobilizați cu cătușe și bătuți din nou.

După câteva minute, jandarmii le-au dat drumul.

La Parchetul Militar a fost joi și o doamnă care compara ce s-a întâmplat vineri, în Capitală, cu o mineriadă. De altfel, ea a precizat că a participat și în iunie '90 la mitingul reprimat de mineri.

"Am fost prins de jandarmi și bătut cu foarte mare violență, apoi până mi-am pierdut cunoștința. Am fost transportat pe iarbă, întins pe burtă, legat cu, cred că îi zice crocodil, nu știu exact cum îi zice, cătușe de plastic, apoi bătut din nou, lăsat fără cunoștință, și apoi transportat către Secția nr. 3. (...) Eu le-am spus și în dubă - accept faptul că mi-ați dat amendă, nu o contest (...) am luat și amendă - 500 de lei, nu o contest, probabil am adresat injurii, accept, nu vreau s-o context sau ceva de genul, dar de ce am fost lovit?", a relatat un alt tânăr care a mers astăzi să depună mărturie.

Miercuri seară, Ministerul Public a informat că numărul plângerilor înregistrate a ajuns la 206. 81 de persoane fuseseră audiate până în acel moment.

