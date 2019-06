Încă un jurnalist amenințat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Diana Oncioiu este reporter la platforma media Dela0.ro și în prezent strânge informații pentru un reportaj despre abuzuri sexuale, care s-ar fi petrecut în Seminarul de la Huși, când episcop era Corneliu Bârlădeanu. Acum doi ani, acesta a fost exclus din rândul ierarhiei tocmai din cauza unui scandal sexual în care a fost implicat. Jurnalista crede că amenințarea pe care a primit-o are legătură cu această anchetă.

Convorbirea nu a durat mult, a fost de două minute. Era un bărbat la capătul celălalt, ce am auzit era că avea un accent moldovenesc foarte puternic. Și m-a luat direct cu niște înjurături pe care nu le pot spune pe cameră, la adresa mea și a colegilor mei, după care mi-a spus: "de ce îi căutăm pe preoți, ce vreți să mai aflați, că spuneţi minciuni!" După care mi-a spus că: "o să-ți rup capul, te prind când ieși din casă și te rezolv cum l-am mai rezolvat eu pe unul!" Și s-a oprit pentru că, probabil, și-a dat seama că o să fie uşor de intentificat. Noi am corelat și cu alte situații cu care ne-am confruntat și în documentare și-am spus că are legatură cu subiectul pe care îl documentăm acum : abuzurile sexuale de la Huși, spune Diana Oncioiu, jurnalista amenințată.

După acest telefon, jurnalista s-a dus la poliţie si a depus o plângere. Dosarul e în lucru la Parchetul de pe lângă Judecatoria Sectorului 1, care refuză să dea vreo informaţie.

Reprezentanţii Patriarhiei ne-au transmis că jurnalista Diana Oncioiu nu a primit nicio ameninţare din partea Bisericii Ortodoxe Române.

„Niciun om trăitor în Biserică, niciun creștin real, niciun om integru sufletește nu poate comite, nici măcar într-o sinistră glumă, gestul abominabil al amenințării cuiva cu moartea”, a transmis pentru Ştirile TVR purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

În urmă cu două luni, jurnalista de investigații Emilia Sercan a fost amenințată cu moartea de către un ofițer al Academiei de Poliție.

După ce a fost identificat, acesta a susținut la audieri că a fost instigat de rectorul și prorectorul Academiei de Poliție. Cei doi sunt acum cercetați în dosarul preluat de DNA. Amândoi au părăsit funcțiile de conducere.

