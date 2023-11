Încă două zile de armistiţiu umanitar în Gaza. John Kirby: 20 de femei și copii israelieni, eliberați în timpul prelungirii acordului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al Ansari, a anunțat că s-a ajuns la un acord pentru prelungirea armistițiului umanitar cu încă două zile în Fâșia Gaza, scrie The Guardian.

Hamas a declarat că a convenit cu Qatar și Egipt să prelungească cu două zile armistițiul umanitar cu Israelul.

