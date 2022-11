EXCLUSIV În zbor pentru Forțele speciale. Militarii români s-au antrenat în Grecia, la Balkan Shield

Cpt. cdor. OVIDIU "BAMSE" NIMIGEAN, pilot, Escardila 903, Baza 90 Transport Aerian: Misiunile FOS nu se execută convenţional, ziua în amiaza mare, în zbor orizontal. Infilul exiflul trupelor FOS se face noaptea, undeva între ora 12 și 4 dimineața, se face zbor tactic, jos, să nu fii văzut de nimeni.

Balkan Shield este unul dintre exerciţiile dedicate Forţelor de Operaţii Speciale. România a participat la exercițiu cu personal navigant, tehnic și medical şi două elicoptere IAR 330 Puma, dar şi cu operatori de forţe speciale.

Cpt. cdor. IONUŢ ACATRINEI, şef Serviciu Sprijin Aerian pentru Forţele de Operaţii Speciale: Personal al Forţelor de Operaţii Speciale din cele 7 ţări au avut posibilitatea să se antreneze cu elicopterele noastre.

Planificarea şi pregătirea sunt elementele cheie pentru astfel de zboruri.

Cpt. cdor. OVIDIU "BAMSE" NIMIGEAN, pilot, Escardila 903, Baza 90 Transport Aerian: Am executat recunoaşteri pe timp de zi, cu toate elicopterele implicate şi toate echipajele participante la exercițiu. Pe timp de zi ne-am luat repere, ne-am luat cote, iar la noapte execuţia a fost OK.

Pentru căpitanul Adriana Comănoaia a fost prima misiune internaţională.

Cpt. ADRIANA COMĂNOIA, pilot, Escardila 903, Baza 90 Transport Aerian: Am preluat rănitul din câmpul tactic, am utilizat echipamentul de troliu, salvatorul şi l-am dus spre punctul de evacuare. Am avut ocazia de a pune în practică tehnici, tactici, proceduri pe care poate până acum am putut doar să le citesc.

La exerciţiu au participat 250 de militari din Albania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România şi observatori din Bosnia şI Herțegovina, cu 25 de vehicule terestre și 11 elicoptere.

KONSTANTINOS FLOROS, şeful Statului Major al Apării Elene: Pentru Grecia şi Forţele Armate Elene, protejarea stabilităţii în vecinătate este una dintre priorităţi. Credem cu tărie în cooperarea reciproc avantajoasă cu toate forțele armate din regiune.

Balkan Shield este organizat din 2007, iar în fiecare an are loc în altă ţără.

