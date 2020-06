Turiștii au temeri cu privire la călătoriile lungi și preferă să își redescopere propriile țări. Este o situație pe care nu o întâlnim doar în România, ci în toată lumea, este de părere Traian Bădulescu, consultant in turism, invitat în Ediția Specială de la TVR.

Marea majoritate a turiștilor își redescoperă propriile țări, nu nu mai în România, in toata lumea, pentru că momentan au temeri față de călătoriile luni, mai ales că momentan nu sunt nici foarte multe curse.Foarte mulți români merg în România și aici avem litoralul, pentru că am intrat în sezonul de vară, dar vorbim si de turism rural, stațiuni montare, pentru că românii stând atât timp izolați, foarte mulți români simt nevoia de o evadare la o casa cu curte sau în mediul rural, preferă o evadare în natură. Românii preferă destinațiile apropiate și, am văzut cu 15 iunie, Grecia și Bulgaria, a spus la TVR, Traian Bădulescu.

Marea temere a românilor este posibilitatea să intre în carantina, astfel că aleg destinații apropiate. Din Bulgaria, de exemplu se pot întoarce in 10-12 ore maximum, mai ales dacă mergi cu mașina, arată Traian Bădulescu

Consultantul în turism a mai spus că anul acesta mașina va fi principalul mijloc de transport folosit pentru vacanțe.

În privința prețurilor, Traian Bădulescu spune că acestea au rămas la nivelul celor de anul trecut.

