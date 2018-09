Ștranduri rezervate pentru animalele de companie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este o tradiţie deja ca, înainte de golirea bazinelor, clienţi să fie căţeii din oraş. 400 de animale au beneficiat de o distracţie pe cinste.

Li se oferă şi o mulţime de jucării şi prosoape speciale şi tot confortul pentru a se simţi răsfăţaţi. Iar ei fac sărituri în apă şi înoată câineşte, evident, sub privirile atente ale stăpânilor care fac o mulţime de poze, filmează, leagă prietenii şi promit să revină anul viitor. Pentru că un asemenea eveniment are loc doar o dată pe an.

Suma strânsă din biletele de intrare vândute este donată în întregime adăposturilor de animale din localitate.

