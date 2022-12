În Spania, principala misiune a jandarmilor este protejarea mediului. Mărfurile pescarilor, supuse unor controale severe

"Bună ziua! Aveți anșoa aici, nu-i așa?"

Peștii trebuie să aibă o anumită dimensiune și să nu depășească cantitatea maximă admisă.

Jesus Hernandez, şef patrulă, Serviciul pentru Protecţia Mediului: "Trebuie să bag mâna adânc, pentru că de obicei ascund peștii mai mici dedesubt și îi acoperă cu unii mai mari".

În final, toată marfa e confiscată.

"Nu știu cât cântăresc, dar estimez 200-300 kg, suspectez o fraudă".

Unul dintre jandarmi intră în mare pentru a strânge plasele ilegale. În loc de scoici, pescarii s-au ales cu 300 de euro amendă, fiecare.

Pescar: "Am doi copii, unul are 5 ani, celălalt 12. Și dacă rămân fără asta, nu am ce să le dau de mâncare, să îi țin la școală".

Echipele de jandarmi străbat și pădurile și zonele greu accesibile.

Jose Gabaldon, inspector, Serviciul pentru Protecţia Mediului: "Ceea ce fac este să genereze curent cu ajutorul panourilor solare pentru a pompa apă din râu și a o duce în rezervorul de apă".

Jandarmii au avut dintotdeauna datoria de a proteja mediul, însă patrulele specializate au fost înființate în urmă cu 15 ani.

