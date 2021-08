În ritmul actual de vaccinare anti-COVID, sub 50% din populația rezidentă a României va fi imunizată până la sfârșitul anului. Vaccinarea la domiciliu, o soluție. Dr. Marinescu: "Lunile care urmează nu vor fi simple"

Pe fondul înmulțirii cazurilor de COVID, ajunse la peste 500 în 24 de ore, guvernul caută noi modalități pentru a stimula vaccinarea. Autoritățile subliniază că, în ritmul actual, România va rămâne expusă în cazul unui eventual nou val pandemic și propun ca medicii de familie să meargă acasă la pacienți ca să-i vaccineze. Pentru efortul lor, vor fi plătiți în plus față de tariful actual pentru imunizarea în cabinet. Situația a fost analizată în Telejurnalul TVR 2 de dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Spitalul "Matei Balș" din Capitală.

20 de lei în plus pentru o inoculare vor primi medicii de familie care acceptă să meargă acasă la pacient pentru a-l vaccina împotriva COVID.

Dacă administrează serul în cabinet, primesc acum 40 de lei.

Suma ar trebui să acopere cheltuielile pentru deplasare și materialele sanitare.

2.700 de medici de familie vaccinează acum în cabinetele lor, din cei peste 10 mii care au cabinete.

Potrivit noii ordonanțe, se vor face imunizări și în ambulatoriile de specialitate.

Stimularea vaccinării prin acordarea de vouchere și organizarea de loterii, deși agreată în coaliția de guvernare, nu a fost deocamdată aprobată.

În ritmul actual, 8,6 milioane de oameni vor fi imunizați până la finalul anului, adică sub 50% din populația rezidentă. Ca să limităm semnificativ circulația virusului, experții Ministerului Sănătății spun că ar fi însă nevoie de aproape 11 milioane de oameni vaccinați.

În acest moment, 5 milioane de români sunt vaccinați cu schema completă.

"Lunile care urmează nu vor fi simple, va fi o situație mai grea din punct de vedere epidemiologic, cred că e destul de clar pentru noi toți, iar vaccinarea e cea care ne-ar putea ajuta în mod real, pentru că, știm bine, înainte de campania de vaccinare, măsurile de prevenție puteau să rezolve doar pe moment. Ele sunt utile, clar, ele pot veni ca o completare. Din păcate, n-am reușit să obținem rata de vaccinare pe care ne-am dorit-o, deși la începutul campaniei, știți bine că am ocupat locuri fruntașe. În general, când ești într-o poziție bună, e greu să păstrezi acel loc, motiv pentru care ne găsim în situația de acum. E clar că orice variantă care duce la creșterea vaccinării prin faptul că oamenii se pot vaccina mult mai ușor - se poate întâmpla și la domiciliu - nu înseamnă decât avantaje și vă aduc aminte că au existat echipe mobile și de-a lungul campaniei de vaccinare și noi la institut am avut aceste echipe mobile, e-adevărat, pentru persoanele care nu se puteau deplasa. Pentru medicii de familie nu va fi deloc ușor, este evident, cum n-a fost de-a lungul pandemiei, doar că este un lucru care cu siguranță va ajuta într-un anumit procent. Vor veni celelalte mesaje, deci trebuie să înțelegem că vom construi un puzzle și că piesele se vor pune greu până în momentul în care vom ajunge la rata pe care ne-o dorim", a declarat medicul Adrian Marinescu.

