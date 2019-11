A început lupta pentru putere la PSD EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a confirmat pe pagina sa de Facebook că a avut o discuţie, în această seară, cu Viorica Dăncilă despre rezultatul obţinut la alegeri. Discuţia a fost "una calmă, așezată și productivă", a precizat Ciolacu, în postarea sa de pe Facebook.

"Am discutat în această seară cu Viorica Dăncilă, despre întâlnirea pe care urmează să o am cu președinții de organizații pentru a discuta despre rezultatului obținut la aceste alegeri. Este firesc sa se întâmple acest lucru după orice scrutin. Vreau să spun cât ce poate de clar că această discuție a fost una calmă, așezată și productivă. A fost o campanie în care s-a muncit mult, mulțumim tuturor celor care s-au implicat și mulțumim milioanelor de români care au dat un vot de încredere Partidului Social Democrat și Vioricăi Dăncilă. A fost un rezultat care nu ne mulțumește pe niciunul dintre noi, dar asta nu înseamnă ca nu există soluții. Vreau să îi rog pe colegii mei să se gândească la obiectivele noastre pentru alegerile de anul viitor. Rămânem o echipă, rămânem împreună, așa cum am făcut-o întotdeauna în momente mai complicate. PSD este în continuare un partid puternic", a postat Marcel Ciolacu pe Facebook.

----------------------------------------------------------------------

ACTUALIZARE Marcel Ciolacu se întâlnește luni după-amiază cu un grup restrâns al liderilor din PSD care vor reformarea partidului și schimbarea Vioricăi Dăncilă, au declarat surse politice. Printre aceștia s-ar număra senatorul PSD Paul Stănescu și primarul general al Capitalei Gabriela Firea.

Întâlnirea liderilor din cadrul PSD ar putea avea loc la Parlament, începând de luni după-amiază, și să continue seara, potrivit surselor.

_________________________

La PSD au început deja criticile și se caută vinovații. Taberele sunt împărțite. Gabriela Firea este nemulțumită de faptul că aseară, la sediul PSD a venit Gabriel Oprea.

Firea este susținută de Mihai Fifor, care spunea că nu așa se face o reformă a partidului, cu oameni care nu sunt plăcuți de electorat.

Gabriel Oprea a confirmat pe Facebook că s-a întors la vârful PSD și se consideră îndreptățit să fie acolo.



"Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut şi cred că trebuie să fim uniţi pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem", a postat Oprea pe Facebook.

Viorica Dăncilă a explicat duminică seara că Gabriel Oprea face parte din Comitetul Executiv al PSD, funcție obținută ca lider sindical, în urma semnării unui protocol de colaborare.

Marcel Ciolacu spune că în turul II al alegerilor prezidențiale PSD a luat cel mai mic număr de voturi din istorie. "Să fim cinstiți: este un rezultat dezastruos care vine după un rezultat la fel de prost la europarlamentare", a scris Ciolacu pe Facebook.

Marți, va avea loc o ședință a Comitetului executiv, unde vor fi puse toate cifrele pe masă.

Până în acest moment, Viorica Dăncilă a anunțat că nu va demisiona și că rămâne în fruntea partidului până când un congres va decide altfel.

ŞTIRILE ZILEI