În patru regiuni ale Ucrainei se desfășoară referendumuri privind aderarea la Rusia

Referendum în Doneţk şi Lugansk

Liderii instalaţi de ruşi au anunţat marţi planuri pentru scrutine, o provocare pentru Occident ce ar putea escalada brusc războiul. Rezultatele sunt văzute ca o concluzie în favoarea anexării, iar Ucraina şi aliaţii ei au spus clar că nu vor recunoaşte rezultatele.



Votarea în provinciile Lugansk, Doneţk, Herson şi Zaporojie, reprezentând aproximativ 15% din teritoriul ucrainean, urmează să aibă loc de vineri până marţi.



Ucraina a lansat în această lună o contraofensivă recapturând mari părţi din teritoriu, la şapte luni după ce Rusia a invadat-o şi a lansat un război ce a ucis mii de persoane, a strămutat milioane şi a deteriorat economia mondială.



Organizarea referendumurilor a fost discutată de luni de zile de către autorităţile pro-Moscova, dar victoriile recente ale Ucrainei au determinat oficialii să le programeze imediat.



Cu anunţul preşedintelui rus Vladimir Putin din această săptămâna referitor la înrolarea a 300.000 de soldaţi pentru a lupta în Ucraina, Moscova pare să încerce să recâştige supremaţia în conflict, notează Reuters.



Rusia susţine că este o ocazie pentru populaţia regiunii să-şi exprime viziunea.



"Încă de la începutul operaţiunii (...), am spus că populaţia teritoriilor respective ar trebui să-şi decidă soarta şi întreaga situaţie actuală confirmă că ei vor să fie cei care îşi decid soarta", a declarat în această săptămână ministrul rus de externe Serghei Lavrov.



Ucraina afirmă că Rusia intenţionează să încadreze rezultatele referendumului ca un semn de sprijin popular şi apoi să le folosească drept pretext pentru anexare, similar cu preluarea Crimeii în 2014, nerecunoscută de comunitatea internaţională.



Prin încorporarea celor patru zone în Rusia, Moscova ar putea justifică escaladarea militară ca necesară pentru a-şi apăra teritoriul. Putin a declarat miercuri că Rusia "va folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziţie" pentru a se proteja, o aparentă referire la armele nucleare. "Nu este o cacealma", a spus el.



"Intruziunea asupra teritoriului rus este o crimă ce permite folosirea tuturor forţelor de autoapărare", a declarat Dmitri Medvedev, care a ocupat funcţia de preşedinte rus din 2008 până în 2012, într-o postare pe Telegram.



Rezultatele referendumului în favoarea Rusiei sunt inevitabile. Votul din Crimeea în 2014, criticat la nivel internaţional ca aranjat, a avut un rezultat oficial de 97% în favoarea anexării oficiale.



"Dacă totul este declarat teritoriul Rusiei, ei pot declara că acesta este un atac direct asupra Rusiei, astfel încât să poată lupta fără orice rezervă", a spus guvernatorul regional din Luhansk (Lugansk, în rusă n.r.), Serhi Gaidai, la televiziunea ucraineană.



Referendumurile au fost denunţate de lideri mondiali inclusiv preşedintele SUA Joe Biden, secretarul general al ONU Antonio Guterres şi preşedintele francez Emmanuel Macron, precum şi de NATO, Uniunea Europeană şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).



"Referendumul contrafăcut" este "ilegal şi ilegitim", a declarat joi NATO.



OSCE, care monitorizează desfăşurarea alegerilor, a spus că rezultatele nu vor avea forţă juridică pentru că nu se conformează legii Ucrainei sau standardelor internaţionale şi zonele nu sunt sigure.



Nu vor exista observatori independenţi şi o mare parte din populaţia de dinainte de război a fugit, potrivit Reuters.



Rusia consideră deja Lugansk şi Doneţk, care împreună alcătuiesc regiunea Donbas ocupată parţial de Moscova în 2014, ca state independente.



Ucraina şi Occidentul consideră toate părţile Ucrainei deţinute de forţele ruse ca ocupate ilegal. Rusia nu controlează pe deplin niciuna dintre cele patru regiuni - doar aproximativ 60% din regiunea Doneţk este în mâinile ruşilor.



Ucraina spune că referendumurile sunt un semn că Rusia este speriată de ceea ce s-ar întâmpla. "Orice decizie pe care conducerea rusă ar putea-o lua nu schimbă nimic pentru Ucraina", a declarat joi preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski.



"De interes pentru noi sunt strict sarcinile din faţa noastră. Acestea sunt eliberarea ţării noastre, apărarea poporului nostru şi mobilizarea sprijinului mondial pentru a le îndeplini", a adăugat el.



Putin spune că Rusia efectuează o "operaţiune militară specială" pentru a demilitariza Ucraina, a o scăpa de naţionalişti periculoşi şi a apăra Rusia de NATO.



Kievul şi Occidentul numesc acţiunile Rusiei o încercare neprovocată, imperialistă, de a recuceri o ţară care s-a eliberat de dominaţia rusă odată cu destrămarea Uniunii Sovietice în 1991.



Forţele ruse au atacat joi mai multe oraşe, inclusiv Zaporojie, potrivit guvernatorului regional Oleksandr Staruh. Nu au existat rapoarte imediate despre victime.



Biroul procurorului ucrainean a declarat că obuzele de mortieră ruseşti au ucis două persoane şi rănit şase în oraşul Toreţk din regiunea Doneţk.



La rândul său, şeful separatiştilor sprijinit de Rusia în Doneţk a denunţat atacurile ucrainene ca fiind "bombardamente barbare cinice" ce vizează să provoace cât mai multe daune civililor.



"De aceea vrem să acţionăm rapid" pentru desfăşurarea "referendumului", a declarat Denis Puşilin.



'Am aşteptat mult timp. Visam la asta. Şi în cele din urmă va avea loc", a adăugat el.



Reuters nu a putut verifica imediat rapoartele de pe câmpul de luptă.

