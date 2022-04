În lenjerie intimă şi "pline de sânge", protest inedit al femeilor din Estonia faţă de violurile soldaţilor ruşi în Ucraina

Participantele la protest s-au aşezat în coloană, unele lângă altele cu faţa spre intrarea în Ambasada Rusiei din capitala Estoniei. Aveau faţa acoperită cu un sac negru, în partea de jos a corpului erau îmbrăcate doar în lenjerie intimă, în timp ce pe picioare li se scurtea un lichid roşu, care imită sângele. Cu totul, imaginea transmite mesajul unei agresiuni sexuale.

Gallery: Protest against abuse of women in front of the Russian embassy#Estonia https://t.co/bXbT176wMq