În jur de 100 de persoane bolnave la bordul avionului Emirates care a decolat din Dubai cu destinația aeroportul JFK, New York

100 de persoane au acuzat simptome de febră şi tuse la bordul zborului 203 al Emirates, care a aterizat la scurt timp după ora locală 09.00 (13.00 GMT), pe aeroportul John F. Kennedy, a informat Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Maladiilor, într-un comunicat.

La bord se aflau cu cel puţin 521 de pasageri.

