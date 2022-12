În Franţa, prezervative gratuite în farmacii pentru tinerii de 18-25 de ani, de la 1 ianuarie

Farmacie Franța

"Este o mică revoluţie de prevenţie", a adăugat şeful statului în timpul unei deplasări în apropiere de Poitiers (centru-vest).



Din decembrie 2018, pentru a lupta împotriva SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS), costurile prezervativelor sunt suportate de sistemul de asigurări sociale în baza unei reţete de la un medic sau de la o moaşă.



Însă acest dispozitiv rămâne încă necunoscut: doar 21% dintre minori şi 29% dintre cei cu vârste de 18-24 de ani îl cunosc, potrivit preşedinţiei franceze.



Numărul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS), în special cu Chlamydia şi gonococ, este în creştere în rândul tinerilor, în special în rândul bărbaţilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani (cu 45% mai multe între 2017 şi 2019), potrivit datelor preşedinţiei. În 2021, numărul noilor cazuri diagnosticate de infecţie HIV a stagnat, în jurul a 5.000.



Printre celelalte progrese necesare pentru "sănătatea sexuală a tinerilor", şeful statului a menţionat vaccinarea adolescenţilor - fete şi băieţi - împotriva infecţiilor cu papilomavirus, asociate apariţiei mai multor tipuri de cancer, în special de uter.



"Nu exclud să mergem până la vaccinarea obligatorie când toate acestea vor fi instalate şi când vom avea recomandări bune", a insistat şeful statului.



Bugetul asigurărilor sociale, adoptat săptămâna trecută de Parlament, prevede şi contracepţia de urgenţă gratuită pentru toate femeile, fără reţetă de la medic.



Totodată, se intenţionează introducerea screening-ului pentru anumite infecţii cu transmitere sexuală fără trimitere de la medic, pentru toată lumea şi gratuit pentru persoanele cu vârste sub 26 de ani.

