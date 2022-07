În Europa de Vest, incendiile fac ravagii, dar în America de Sud este iarnă grea, cu strat gros de zăpadă

Flăcările au făcut ravagii în sud-vestul Franței, unde peste 6.500 de oameni au fost evacuti din casele lor. Două incendii violente au izbucnit lângă orașul Bordeaux. De asemenea, peste 1400 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în pofida eforturilor pompierilor.

Peste 120 de pompieri s-au luptat cu flăcările noaptea trecută, însă și în această dimineață incendiile erau active.

De aeemena, mai multe incendii au devastat regiuni întinse de vegetație din centrul Portugaliei. Sute de localnici au fost evacuați pentru că flăcările se apropiau rapid de casele lor, din cauza vântului puternic.

Oamenii sunt șocați de violența acestor incendii.

În zonele afectate de incendii, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius iar caniculă va continuă și în zilele următoare.

Iarnă grea în America de Sud

Ninsorile puternice din ultimele ore au provocat probleme in trafic, in special in Argentina și Chile.

O trecătoare montană, care face legătura între cele două țări sud americane, a fost blocată din cauza stratului gros de zapadă.

Camioane și automobile au rămas blocate în frig și circulația s-a reluat doar după intervenția echipajelor de deszăpezire.

În Chile, peste 100 de turiști blocați într-un hotel, din cauza zăpezii, au fost salvați de intervenția armatei.

ŞTIRILE ZILEI