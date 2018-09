Parașutism la sol EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Xiao Yiming are doar 6 ani si a început să facă parașutism în tunel de vânt acum 8 luni. Suficient pentru a fi apt pentru primul campionat asiatic, unde a obținut medalia de bronz, fiind cel mai tânăr concurent. Abilitățile micuțului au impresionat juriul si publicul.

Xiao Yiming: "M-am descurcat, chiar dacă am făcut o mică greşeală. Este foarte interesant, m-am simţit ca Superman."

Zhang Mohan, mama lui Xiao: "Mă bucură că se dedică unui sport şi munceşte mult la o vârstă aşa de fragedă. Este un proces important şi care merită încurajat."

Concurenți din 11 țări au participat la campionatele din China. Parașutismul acrobatic in tunel de vant, este un sport care creste tot mai mult in popularitate. Ofera sansa unica de a experimenta senzatia zborului in conditii de siguranta. Iar profesionistii creeaza adevarate spectacole de balet aerian

