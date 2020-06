Papa Francisc are începând de astăzi un bust în centrul Capitalei. Monumentul a fost ridicat în amintirea vizitei pe care Suveranul Pontif a făcut-o anul trecut în țara noastră.

Bustul Papei Francisc, realizat de profesorul Darie Dup, a fost amplasat pe Bulevardul Schitu Măgureanu din Capitală, foarte aproape de parcul Cișmigiu.

Monumentul a fost sfințit în prezența credincioșilor și a reprezentanților bisericii și ai instituțiilor publice.

Papa Francisc a petrecut anul trecut trei zile în țara noastră, la București, Iași, Șumuleu Ciuc și Blaj. O jumătate de milion de români l au întâmpinat în această călătorie.

Televiziunea Română a fost producătorul oficial al evenimentului, iar imaginile au fost preluate de televiziuni din 200 de țări.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul ceremoniei de dezvelire și binecuvântare a bustului Papei Francisc, spunând că oferirea imaginii Suveranului Pontif este „ca o amintire a căldurii mesajului său către români și umanitate, apel de iubire și credință”: „Salut inițiativa Arhiepiscopiei Romano-Catolice, a Nunțiaturii Apostolice și a Primăriei Generale a Municipiului București de a oferi publicului imaginea Sfântului Părinte Papa Francisc, ca o amintire a căldurii mesajului său către români și umanitate, apel de iubire și credință. Vizita de stat, pastorală și ecumenică a Suveranului Pontif în România, desfășurată sub îndemnul , are o semnificație majoră pentru relațiile României cu Sfântul Scaun, anticipând aniversarea din acest an a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale.”

