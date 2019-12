LUMEA AZI. Parada lui Krampus EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

O cușcă în care erau câțiva băieței neascultători a deschis parada dedicată lui Krampus - opusul lui Moș Nicolae, care îi pedepsește pe copiii care nu au fost cuminți.

În total, 19 ansambluri de artiști din toată Austria au participat la parada de anul acesta, un eveniment care atrage mii de turiști din toată lumea.

Philip și Brian, turişti din SUA care de trei ani vin la paradă: "Iubesc costumele absolut incredibile şi pe cei care an de an lucrează să le facă tot mai bune. Ador tradiţia de Krampus şi folclorul din jurul său. Este o poveste minunată şi îmi place cum este păstrată şi respectată. De asta venim aici în fiecare an să-l vedem pe adevăratul Krampus şi povestea lui."

Cu o mască terifiantă, talăngi care fac zgomot infernal și un mănunchi de nuiele, Krampus i-a speriat pe spectatori și pe unii chiar i-a altoit ușor.

Krampus este unul dintre cele mai iubite personaje din folclorul țărilor din Europa Centrala, întâlnit în poveștile din Austria, Germania, Croația, Cehia, Slovenia sau nordul Italiei. Jumătate țap, jumătate demon, originile lui Krampus sunt incerte, dar mulți antropologi spun că este parte dintr-o tradiție străveche pre-creștină.

Astăzi, nu mai răpește și pedepsește copiii neascultători, dar rămâne o foarte iubită expresie artistică pentru iubitorii de senzații tari.

