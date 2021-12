În anul 2021 au avut loc 43 de licitaţii, cele mai multe din istoria casei Artmark. În topul vânzărilor au fost tablouri de Ţuculescu, Ghenie sau Tonitza și un avion folosit de Ion Iliescu şi Traian Băsescu

Casa de Licitaţii A10 by Artmark a organizat 43 de licitaţii în 2021, acesta fiind şi anul cu cele mai multe evenimente de gen, lucrări de Ţuculescu, Ghenie sau Tonitza situându-se în topul vânzărilor. În 2020 au fost organizate 41 de licitaţii, iar în 2019 - 37.

Avion Rombac 1-11, folosit la zborurile oficiale ale foștilor președinți / FOTO: boardingpass.ro

Potrivit unui comunicat al Artmark, transmis miercuri AGERPRES, într-un top 10 al celor mai bine vândute loturi de artă sau obiecte de colecţie pe piaţa internă în acest an se situează:



1. Ultimul Rombac 1-11 folosit pentru zborurile oficiale ale preşedinţilor Ion Iliescu şi Traian Băsescu - 165.000 de euro;



2. Ion Ţuculescu - "Noaptea oraşului" - 140.000 de euro;



3. Exemplar rar al maşinii de criptat Enigma folosit de armata germană în al doilea Război Mondial, model M2-3 - 135.000 de euro;



4. Adrian Ghenie - "Untitled" - 129.000 de euro;



5. Avionul prezidenţial Super One-Eleven folosit pentru zborurile oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu - 120.000 de euro;



6. Nicolae Tonitza - "Catrina" - 110.000 de euro;



7. Nicolae Vermont - "La pian" - 110.000 de euro;



8. Ion Ţuculescu - "Câmpie cu toteme" - 110.000 de euro;



9. Adrian Ghenie - "Nova" - 110.000 de euro;



10. Nicolae Tonitza - "Intimitate" - 105.000 de euro.



Tot în 2021 s-a menţinut clasica competiţie între arta de patrimoniu şi arta contemporană, între cele mai proeminente vânzări situându-se:



1. Topul adjudecărilor - Adrian Ghenie - "Untitled" - 129.000 de euro;



2. Record de autor - Sabin Bălaşa - "Călătorie" - 31.000 de euro;



3. Record de autor la secţiunea sculptură tânără - Costin Ioniţă - "Cavalerul Negru" - 30.000 de euro;



4. Record de adjudecare pentru o fotografie - Constantin Brâncuşi - "Cap de fată (Pre-miere pierre directe)" - 14.000 de euro.



În 2021, majoritatea recordurilor de autor aparţin segmentului de artă contemporană, iar nu precum în trecut artei clasice, principalul motiv al acestei evoluţii fiind sudura lucrărilor importante de artă clasică în colecţii, dincolo de cele retrase din piaţă în muzee. Piese importante ale artiştilor muzealizaţi apar în piaţă din ce în ce mai rar, explică Artmark.



Cele mai semnificative recorduri absolute de autor realizate în 2021 sunt:



1. Ştefan Câlţia - "Vânzătorul de peşte" - 41.000 de euro;



2. Gheorghe Petraşcu - "Cârciumărese" din colecţia Ionescu-Quintus - 85.000 de euro;



3. Ion Pacea - "Natură statică cu scoică" - 7.500 de euro;



4. Georges Mazilu - "One way trip"- 22.000 de euro;



5. Francisc Gall - "Pregătiri de balet" - 13.000 de euro;



6. Sabin Bălaşa - "Matca" - 41.250 de euro;



7. Felix Aftene - "Reverie de iarnă" - 16.000 de euro;



8. Felix Aftene - sculptura "Gânditorul" - 5.500 de euro;



9. Mirel Zamfirescu - "Stigmatele (Inocenţă)"- 14.000 de euro;



10. Dimitrie Ştiubei - "Mare înspumată" - 11.000 de euro;



11. Gheorghe Fikl - "Terra Incognita (seria II Duomo)" - 15.000 de euro;



12. Darius Hulea - "Venus la oglindă" - 16.000 de euro.



Totodată, arta internaţională a înregistrat câteva recorduri regionale, cel mai bine vândute în România, la Casa de Licitaţii Artmark fiind peisajul marin "Port din Viena", semnat Karl Kaufmann, care a fost adjudecat pentru 30.000 de euro; sculptura realizată de Salvador Dali - "Alice în Ţara Minunilor" - 10.000 de euro, şi portretul "Napoletană", semnat Anton Romako, tot 10.000 de euro.



Tranzacţii importante s-au înregistrat şi în alte sectoare, printre acestea numărându-se: cea mai scumpă maşină de colecţie, vândută într-o licitaţie publică - Limuzina Paykan din colecţia Nicolae Ceauşescu - 95.000 de euro (Licitaţia A10 de Eleganţă, 27 mai); un obiect-simbol creat de celebrul sculptor Constantin Brâncuşi - "Canarul", adjudecat pentru 24.000 de euro, sau cel mai scump whisky vândut în România - Macallan din 1940, adjudecat pentru 7.500 de euro.



Un registru al artei decorative, tot mai des întâlnit în licitaţiile Artmark, este cel al covoarelor de colecţie, iar în anul 2021 cel mai bine vândut covor românesc a fost un covor oltenesc de secol XIX, adjudecat pentru 6.500 de euro.

