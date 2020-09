În 9 septembrie, Ziua Mondială a Frumuseţii

Standarde de frumusețe

Ziua internaţională a frumuseţii este marcată de CIDESCO începând cu anul 1995. Cu ocazia celebrării anuale a Zilei frumuseţii, CIDESCO încurajează alăturarea campaniei International Beauty Day, prin distribuirea pe social media a definiţiilor frumuseţii şi a evenimentelor de profil, prin utilizarea hashtag-ului, #InternationalBeautyDay.



De asemenea, în fiecare an, reprezentanţele locale ale CIDESCO organizează diverse evenimente în ţările respective.



Comitetul Internaţional de Estetică şi Cosmetologie (CIDESCO) a fost creat la Bruxelles, în 1946, cu scopul de a promova schimbul de experienţă şi informaţii noi privind terapiile pentru frumuseţe şi spa din întreaga lume. Actuala preşedintă a CIDESCO este Sandy Fuhr.



"CIDESCO reprezintă cei mai buni profesionişti din industria frumuseţii şi spa din întreaga lume, care lucrează neobosit pentru a menţine standardele şi a educa noile generaţii. Nu aş putea fi mai mândră că fac parte dintr-o organizaţie atât de inspirată şi aştept cu nerăbdare să susţin creşterea în continuare a CIDESCO la nivel mondial", spunea Sandy Fuhr, în septembrie 2019, odată cu numirea sa în funcţia de preşedinte, scrie site-ul https://beautytherapyinstitute.co.za/.



CIDESCO este şi o şcoală de frumuseţe şi spa, oferind centre de pregătire, ale căror cursuri şi diplome sunt recunoscute la nivel internaţional. Portofoliul de certificări şi diplome CIDESCO include Beauty Therapy, Spa Therapy, Beauty & Spa Management, Media Make-up, Post Graduate Aromatherapy, Post Graduate Electrical Epilation and Post Graduate Spa Therapy, scrie cidesco.com.



De asemenea, CIDESCO se reuneşte anual sub forma unor congrese care promovează cele mai noi terapii de frumuseţe şi spa. CIDESCO are o reţea de şcoli şi centre de formare în peste 40 de ţări din întreaga lume. Primele astfel de şcoli au fost create în Belgia, Germania şi Elveţia, în 1957. În prezent, CIDESCO are sediul la Zürich.

sursa agerpres.ro

