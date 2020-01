Împușcături în timpul unui conflict spontan izbucnit într-un cartier din Iași

Mașină de poliție



Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, Diana Cimpoeșu, a declarat că victima are 40 de ani.



"Este un pacient în vârstă de 40 de ani, de etnie romă, victimă a unei agresiuni prin împușcare la nivelul hemitoracelui stâng posterior în cartierul Păcureţ. Are o plagă de aproximativ 8 milimetri diametru, iar la examenul la computerul tomograf s-a observat un corp străin metalic în mediastin, retroaortic cu o fractură de coastă", a declarat Diana Cimpoeşu.



Bărbatul urmează să fie operat la Clinica de Chirurgie Toracică a Spitalului de Pneumofiziologie.



Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, principalul suspect are 41 de ani.



În oraş au fost instituite mai multe filtre pentru prinderea agresorului.

