Împușcat în frunte cu un pistol cu bile, pe stradă, în București. Poliția face cercetări

Incidentul s-a petrecut pe strada Amurgului din Popești-Leordeni, joi seară, între orele 22.40 și 22.50.

”Veneam de la Metrou, de la Dimitrie Leonida, mă îndreptam spre casă și am simțit o durere în frunte. Bine, a trecut o mășină pe lângă mine, am auzit un zgomot, am simțit durerea în frunte, când m-am întors la iubita mea, mi-a spus că sângerez”, spune Traian Curteanu, bărbatul împușcât.

Inițial a crezut că a fost lovit în frunte de o pietricia angrenată de roata unei mașini. Abia când a ajuns la spital a aflat că doctorii i-au extras o bilă din plastic de mici dimensiuni. El susține că nu are nici o bănuială despre cine ar fi tras cu alice. Nu are nici nu conflict cu nimeni. Dar ceea ce s-a întâmplat a agitat spiritele printre localnici, care spun că s-au speriat și că nu e normal să fii împușcât pe stradă.

Polițiștii ilfoveni au început imediat verificările. Cel mai probabil, bilă care l-a rănit pe tânăr provine de la un pistol de tip airsoft.

”Armele airsoft sunt încadrate în categoria armelor neletale dar deși ele sunt considerate neletale, ele pot fi vătămătoare. Și în legislație sunt făcute mențiuni la modalitatea în care ele pot fi folosite, unde, mai puțîn de către cine, nu se face o distincție clară referitor la vârstă dar este clar că aici avem de a face cu un gest prostesc, la un pas să distrugă viață unui om. Această întâmplare eu o consider o întâmplare fericită pentru că doar 2 -3 cm în stânga sau în dreapta, puteau lasă acel om fără un ochi”, spune Dan Antonescu, specialist criminolog.

Polițiștii dar și rudele victimei, încearcă să vizioneze cât mai multe imagini surpinse de camerele de supraveghere din zona pentru a identifica mășînă din care s-a tras.

