Doi oameni au fost uciși și 11 au fost răniți, marți seară, de un atacator înarmat la târgul de Crăciun de la Strasbourg, Franța. Mai mulți europarlamentari români sunt blocați în Parlamentul European. În această perioadă, are loc sesiunea plenară.

Este stare de alertă la Strasbourg, în urma unui atac armat la Târgul de Crăciun. Autoritățile le recomandă locuitorilor și turiștilor să evite centrul orașului. A fost pus la dispoziție un număr de telefon pentru urgențe.

ACTUALIZARE 11 oameni au fost răniți, iar 7 dintre ei sunt în stare gravă, anunță prefectura regiunii Grand-Est et du Bas-Rihn într-un comunicat.

ACTUALIZARE Atacatorul a fost încercurit de forțele de ordine, potrivit unei surse din poliție.

ACTUALIZARE Atacatorul este în libertate, dar a fost rănit înainte de a fugi. Potrivit Reuters, acesta a fost identificat, iar poliția locală este pe urmele lui. Suspectul, în vârstă de 29 de ani, este cunoscut pentru infracțiuni de drept comun, potrivit unei surse din poliție citate de Le Figaro.

'Schimb de focuri în centrul oraşului Strasbourg. Vă invităm să rămâneţi acasă în aşteptarea clarificării situaţiei', a scris pe Twitter Alain Fontanel, prim-adjunct al primarului oraşului.

Răniții au fost transportați la spital.

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) December 11, 2018

Secția antiteroristă a Parchetului din Paris s-a autosesizat, potrivit Le Figaro. Târgul de Crăciun a fost evacuat de forțele de ordine. Poliția le-a spus oamenilor panicați să se adăpostească și a făcut apel către cetățeni să nu răspândească informații false.

Sediul Parlamentului European a fost închis, confirmă europarlamentarul român Renate Weber.

Eu eram exact în centru. Au apărut polițiștii, au spus că e un incident, să stăm pe loc. După câteva minute am putut să plec, am și hotelul în apropiere. Tot centrul este blocat, este plin de polițiști, a povestit în direct, la TVR, Renate Weber.

Ședințele continuă în Parlamentul European. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a confirmat acest lucru pe Facebook: În interior continuă ședințele. Eu sunt în plen și voi vorbi imediat în dezbaterea despre buget.

Iar europarlamentarul Cristian Preda a scris pe Facebook: Sunt blocat în clădirea PE din Strasbourg, din pricina împușcăturilor din centrul orașului.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, condamnă atacul: Strasbourg este, prin excelență, un oraș simbol al păcii și al democrației europene. Valori pe care le vom apăra întotdeauna. Comisia este alături de Franța.

Stați liniștiți, nu luați în seamă știrile false!, este mesajul prefecturii, transmite corespondentul TVR Lucian Pîrvoiu.

Când ieșeam de pe poarta Parlamentului European, în jurul orei 20.00, ora locală, am primit un mesaj de la un coleg, care primise, la fel, un mesaj de la un alt coleg, că se întâmplă ceva în centru, la Târgul de Crăciun, care este undeva, la 4-5 km de zona în care se află Parlamentul European. Deci nu am văzut ceva în mod direct. Am început să verific Twitter-ul, presa locală, nu a apărut nimic timp de aproximativ 30 de minute, când a început să apară Twitter-ul să transmită diverse informații: că la Târgul de Crăciun ar fi avut loc un schimb de focuri. Nu era nimic clar, sursele variau, numărul de morți și răniți variau, relatează Lucian Pîrvoiu.

Președintele Emmanuel Macron este ținut la curent cu desfășurarea incidentului și l-a trimis în zonă pe ministrul de Interne, Christophe Castaner.

În această perioadă, are loc sesiunea plenară a Parlamentului European.

