Mai mulți angajați au postat mesaje pe Twitter în care anunțau că s-au baricadat în birouri. Alții au reușit să fugă din clădire. Apoi, sediul a fost evacuat, iar polițiștii au pornit în căutarea persoanei care a deschis focul.

Unele canale americane de televiziune relatau că mai mulți angajați ar fi fost răniți.

Întreaga zonă a fost închisă si au sosit ambulanțe pentru a prelua eventualii răniți.

Spitalul din San Francisco a anunțat că a fost adus un număr neprecizat de persoane împușcate.

O persoană înarmată ar fi intrat în clădire și a început să tragă. Presa relata că atacatorul ar fi o femeie. Ulterior, a fost găsită moartă de forţele de ordine, transmite CNN. Este posibil ca aceasta să se fi sinucis.

Vă rugăm să staţi departe Cherry Ave şi Bay Hill, a scris pe Twitter poliţia din San Bruno.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

Președintele SUA, Donald Trump, a felicitat pe Twitter forţele de ordine

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.