Proprietarul, compania Google, confirmă incidentul.

Mai mulți angajați au postat mesaje pe Twitter în care anunță că s-au baricadat în birouri. Alții se pare că ar fi reușit să fugă din clădire. Unele canale americane de televiziune afirmă că mai mulți angajați ar fi fost răniți.

Întreagă zona este închisă. Au ajuns ambulanțe pentru a prelua eventualii răniți.

Spitalul din San Francisco a anunțat că a fost adus un număr neprecizat de persoane împușcate.

Ar fi vorba, potrivit unor informații neconfirmate, de o persoană înarmată care a intrat în clădire și a început să tragă. Daily Mail scrie că atacatorul ar fi o femeie.

Vă rugăm să staţi departe Cherry Ave şi Bay Hill, a scris pe Twitter poliţia din San Bruno, într-o suburbie a oraşului San Francisco.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.