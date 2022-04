Împușcături la metroul din Brooklyn. Mai multe persoane au fost rănite. Dispozitive nedetonate au fost găsite la fața locului

ACTUALIZARE Martori au relatat că mai multe persoane rănite, toate adulte, au ieşit din metrou atât la staţia Strada 25, cât şi la Strada 36. Conform poliţiei, una dintre victime şi-a pierdut cunoştinţa, fiind în stare critică.

ACTUALIZARE Mai multe imagini dramatice care au surprins incidentul au fost postate pe Twitter.

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1

ACTUALIZARE Potrivit poliției locale 13 persoane au fost rănite. Un bărbat, care purta haine care semănau cu ținuta lucrătorilor de la metrou, a fost văzut aruncând un dispozitiv în stația de metrou înainte de a deschide focul, au declarat surse din forțele de ordine pentru NBC New York.

ACTUALIZARE Departamentul de Poliție din New York a declarat că nu există dispozitive explozive active în acest moment.

ACTUALIZARE Bilanțul incidentului a fost revizuit la cel puțin 11 persoane rănite.

ACTUALIZARE Cel puțin 13 persoane sunt rănite, potrivit unor surse citate de ABC News. Cele mai multe victime au răni survenite în urma împușcăturilor. Acestea au fost transportate la spitalele locale.

Poliția este în căutarea unui suspect.

Încă nu este clar cât de grav sunt rănite persoanele.

Potrivit ABC News cel puțin cinci persoane au fost împușcate sau lovite de schije în mai multe stații de metrou de-a lungul liniei de tren.

Poliția a fost sesizată cu un apel care sesiza fum la stația 36th Street și Fourth Avenue, în jurul orei locale 8:30 și a găsit mai multe victime împușcate.

Autoritățile investighează dacă a fost detonat un dispozitiv de fum.

Guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, a scris pe Twitter că a fost informată despre incident.

I have been briefed on this developing situation in Brooklyn. First responders are on the scene and we will work with @MTA & @NYPDnews to provide updates as the investigation continues. https://t.co/dM2hKnhoql