O mașină de teren a încercat să forțeze una dintre porțile de acces ale Agenției Naționale de Securitate.

În presa americană au fost date publicității imagini cu un SUV negru, cu parbrizul ciuruit de gloanțe, care s-a oprit într-o barieră din beton. Un bărbat încătușat, trântit la pământ, era încercuit de poliție.

FBI anchetează cazul.

The #FBI is aware of the incident at Fort Meade and we are sending personnel to respond at this time. Continue monitoring @FBIBaltimore for updates.

Reprezentanții NSA au anunțat că situația este sub control și că nu există nicio amenințare la adresa securității sau siguranței persoanelor.

NSA Police and local law enforcement are addressing an incident that took place this morning at one of NSA's secure vehicle entry gates. The situation is under control and there is no ongoing security or safety threat.