Importurile de gaze au scăzut cu aproape 22% în primele 11 luni din 2022; producţia s-a redus cu 2%

Conducte gaze / FOTO: https://www.transgaz.ro/

Producţia internă de gaze naturale a fost, în perioada menţionată, de aproape 6,467 milioane tep, cu 2% (131.600 tep) sub cea din primele 11 luni din 2021.



Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru 2022 o producţie de gaze de 7,45 milioane tep şi importuri de 2,33 milioane tep, în creştere cu 1,9%, respectiv în scădere cu 19,6%, de la an la an. Preluare: Agerpres

