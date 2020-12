Mircea Geoana EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO: Sunt convins că militarii din ţările NATO vor fi implicaţi în acest efort masiv, practic fără precedent la nivel global, un efort logistic, cu condiţii tehnice. Știm bine că sunt anumite vaccinuri care au nevoie de condiţii specifice de depozitare şi transport. NATO are în acest moment un plan operațional activ cu privire la fazele 1, 2, și eventual 3 ale pandemiei. Și, in funcție de deciziile pe care statele aliate le vor face, NATO este pregătit să fie util și să ajutăm. Fără niciun fel de îndoială, militarii noștri din statele NATO, din România în particular, vor avea din nou multă muncă de făcut.

