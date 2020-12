Negocieri reluate pentru formarea guvernului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ludovic Orban a evitat să estimeze când vom avea un guvern nou, dar Kelemen Hunor a avansat ca termen finalul anului.

USR a respins anterior un guvern condus de Ludovic Orban.

Alianţa a mai precizat că, deşi a fost acuzată că vizează preşedinţia Camerei Deputaţilor "doar pentru a adăuga o funcţie la palmares", această Cameră a Parlamentului este decizională pe majoritatea domeniilor în care USR-PLUS îşi propune să promoveze reforme importante.

"De când au debutat discuţiile pentru formarea coaliţiei de centru-dreapta şi pentru creionarea programului de guvernare, am fost acuzaţi că vizăm preşedinţia Camerei Deputaţilor doar pentru a adăuga o funcţie la palmares. Adevărul este că, în actualul sistem de funcţionare a Parlamentului, Camera Deputaţilor este Cameră decizională pe majoritatea domeniilor în care USR PLUS îşi propune să promoveze reforme importante pentru România. Lucru care se poate vedea foarte uşor prin parcurgerea Angajamentelor USR PLUS la guvernare, respectiv a Constituţiei şi a Regulamentului Camerei Deputaţilor", au precizat reprezentanții alianței, într-o postare pe Facebook.

UDMR e de acord cu variantele PNL de premier, dar vrea ca șefia celor două camere să fie împărțită celorlalți parteneri de coaliție.

PSD a decis ca liderii județeni și membrii din conducerea partidului să nu ocupe funcții de conducere în noul Parlament, care se va reuni în prima ședință pe 21 decembrie.

ŞTIRILE ZILEI