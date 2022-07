Imaginile dezastrului provocat de vijelia care a lovit Craiova sâmbătă seara. Niciunul dintre acoperișurile luate de vânt nu avea autorizație de construcție

A fost prăpăd în Craiova după o vijelie care a durat mai puțin de o oră. Au fost zeci de mașini avariate, acoperișuri și copaci smulși.

Dimineața, urmele dezastrului încă erau vizibile.

Parcarea unui hotel a fost complet inundată în timpul vijeliei. Împinse de puhoaie, mașinile au plutit ca niște bărci, în timp ce proprietarii lor priveau neputincioși de la geamuri.

Sistemul de canalizare trebuie extins, dar e un proces complex și îndelungat, susține primarul municipiului Craiova. Actuala rețea nu a fost proiectată pentru cantități de apă atât de mari.

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova: "Până anul trecut, noi nu am avut asemenea furtuni violente la Craiova niciodată. Adică erau ploi de vară. Sistemul de canalizare cam toată Europa de altfel este proiectat la 25 de l pe metru pătrat. Or, noi am avut ultimele ploi toate peste 50 de l pe metru pătrat. Este clar că niciun sistem de canalizare din Europa nu face față".

Autoritățile au descoperit și nereguli: niciunul dintre acoperișurile luate de vânt nu avea autorizație de construcție. Tocmai de aceea, edilul Craiovei îi îndeamnă pe proprietarii mașinilor avariate să dea în judecată asociațiile de bloc, ca să își recupereze banii.

