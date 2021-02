Imagini virale cu o profesoară care își face numărul de aerobic în timp ce lovitura de stat din Myanmar se desfășoară în spatele ei

Un videoclip cu o femeie dansând în timp ce vehicule armate trec în spatele ei s-a viralizat pe social media.

Videoclipul pare filmat luni dimineața, în timpul puciului militar și surprind o scenă suprarealistă cu lovitura de stat pusă pe un beat electronic animat.

Khing Hnin Wai, femeia din imagini, dansează timp de trei minute fără să pară conștientă de scena din spatele ei.

Potrivit profilului ei de Facebook, femeia este o profesoară de educație fizică angajată de Ministerul Educației din această țară.

Utilizatorii care au căutat locația au descoperit că aceasta dansa pe scările din apropierea unui sens giratoriu aflat în apropierea parlamentului din Myanmar.

Imagini ale străzii postate de Aric Toler, un jurnalist al site-ului de investigații Bellingcat, au confirmat de asemenea locația.

I spoke to Àngel, who says he cut the video from Facebook and posted here, and it seems Khing Hnin Wai just posted a a bunch of other videos she took at the same location as proof, responding to its virality. So I am leaning towards considering it legit https://t.co/Ae1er8F5Bl pic.twitter.com/PQW7PExoGH