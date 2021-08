Imagini sfâşietoare vin din infernul de foc din Grecia. Pompier român: “Am reuşit să intervenim să protejam câteva case”

Intervenţia pompierilor români se desfăşoară în zona Vilia din regiunea administrativă Attica. 11 militari cu o autospecială de stingere au vegheat ca mănăstirea Ekklisia Profitis Ilias să nu fie cuprinsă de flăcări. Inclusiv în timpul nopţii.

„Focul s-a propagat cu aşa o repeziciune că nu am apucat să facem prea multe. Am reuşit să intervenim să protejam câteva case. Din păcate, am văzut şi câteva scene destul de urâte şi neplăcute. Am văzut câini care erau prinşi în case şi care au suferit arsuri. Chiar în spatele nostru e mănăstirea Sfantului Ilie, pentru care acum rămânem în protecție. Pe parcurusl zilei am venit să vedem ce e pe aici şi deja focul trecuse, dar în interior chiliile ardeau şi am reusit să intervenim”, a precizat maiorul Radu, pompier ISU Alba, membru al echipei de intervenție din Grecia.

